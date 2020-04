Magazine A integração do Entorno

A construção de Brasília criou, no decorrer das décadas, uma outra zona urbana considerável nos arredores da capital federal. Uma “periferia metropolitana”, como já definiu Aldo Paviani, professor de Geografia da Universidade de Brasília (UnB), que interfere sobremaneira no cotidiano da sede do poder nacional. Os oito municípios mais próximos do Distrito Federal, todos ...