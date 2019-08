Magazine A hora do adeus: jornalista Zé Divino deixa saudade À frente do programa Hora do Ângelus por 30 anos com voz amigável e compassiva, jornalista Zé Divino morre aos 83 anos e já deixa saudade

A firmeza na voz acompanhada de uma suave narração fizeram com que o jornalista Zé Divino visitasse pontualmente as casas dos goianos na Hora do Ângelus, exibida durante 40 anos na TV Anhanguera, sempre às 18 horas. Como um querido amigo que chega de longe com sábias palavras, o comunicador apresentou por três décadas mensagens de sabedoria e fé escritas por Jávier G...