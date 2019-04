Magazine “A História de Deus” tenta construir pontes

Morgan Freeman tem certa autoridade para falar de Deus – e não apenas porque viveu o próprio no cinema, mas porque corre o mundo ouvindo pessoas falarem sobre sua relação com o divino e a religião em A História de Deus, cuja terceira temporada vai ao ar na National Geographic, aos sábados, às 22h30. “Eu sou Deus”, diz Freeman, ao ser indagado do porquê de sua crença N...