Magazine 'A gente que viveu na época da ditadura tem medo que isso volte', diz Gal Costa Cantora lança 'A Pele do Futuro ao Vivo', com registro de seu novo show, que une clássicos, novas canções e surpresas

A Pele do Futuro é o título do mais recente disco de Gal Costa, lançado no ano passado. Dá nome também a seu show e ao registro ao vivo dele, que chegou às plataformas digitais na sexta-feira, 13. No entanto, o espetáculo da cantora baiana, uma das grandes vozes da música brasileira, diz muito mais sobre seu presente e seu passado. O roteiro do show, idealizado e dirigido p...