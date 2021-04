Magazine “A gente nasceu para fazer história”, diz Zezé Di Camargo em entrevista ao POPULAR Dupla comemora nesta segunda (19) 30 anos de lançamento de 'É o Amor". Em entrevista ao POPULAR, Zezé relembra a carreira e ainda relembra o saudoso pai, Francisco, que será homenageado em novo projeto

“É o amor/ Que mexe com minha cabeça e me deixa assim/ Que faz eu pensar em você e esquecer de mim/ Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver.” Difícil acreditar que alguém nunca tenha cantarolado no chuveiro esse refrão de É o Amor, da dupla goiana Zezé Di Camargo & Luciano? Os sertanejos estão celebrando 30 anos de carreira e de lançamento do clássico que ent...