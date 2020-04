O Big Brother Brasil 20 uniu diferentes perfis de participantes, criando narrativas dignas de embates e memes nas redes sociais. Enquanto a edição ocorria, o País iniciou o período de quarentena devido à pandemia do novo coronavírus, aumentando o tempo livre dos que já acompanhavam o reality show e tirando programas como novelas e jogos de futebol do ar. A migração de parte desse público que passou a acompanhar o BBB 20 pôde ser observada, reforçando ainda mais o engajamento na internet.

A força que o programa ganhou nas redes sociais nos últimos anos foi ainda mais acentuada, e a mobilização de torcidas e comentários sobre os participantes foram liderados, muitas vezes, por celebridades. Um dos nomes que mais se envolveu com o reality show neste ano foi Bruna Marquezine, que tem torcida declarada para sua amiga Manu Gavassi. Fernanda Paes Leme e Bruno Gagliasso foram comentaristas assíduos da edição em seus perfis, além de jogadores de futebol, como Gabigol, e Neymar.

Manu tornou-se a participante mais popular nas redes da edição, com 12,8 milhões de seguidores no Instagram — cerca de 7 milhões a mais do que no início do programa. O crescimento pode ser associado à estratégia que ela apostou para a internet. Ela revelou que teria gravado cerca de 130 vídeos, que contam com comentários (muitos debochados) sobre atitudes comuns em reality shows, além de cartas abertas a famosos como Selton Mello, Sandy e Junior. Os vídeos foram postados ao longo do programa, de acordo com o que acontecia.

Rafa é outro fenômeno das redes: iniciou o programa com 3 milhões de seguidores no Instagram; hoje, já acumula 11,7 milhões. Ela teve um início tímido, chegando a revelar algumas vezes que a sua postura introspectiva poderia ser um problema. Ao longo da edição, foi conquistando o carinho dos participantes e do público, ganhando torcida declarada de outros influenciadores, de famosas como Naiara Azevedo e Simone, da dupla com Simaria, e de diversos perfis de notícias de famosos do Instagram.

A médica Thelma Assis é a única finalista representante do grupo dos, até então, desconhecidos. No sábado, após o anúncio de que chegara à final, declarou: “Sou muito focada, batalhei, me joguei e estou aqui. E, se me acharem merecedora do prêmio, ficarei extremamente feliz”. Thelminha, como é carinhosamente chamada, contabiliza 3,3 milhões de seguidores no Instagram e conquistou uma torcida de peso, como Cleo Pires, Preta Gil, Anitta e Ludmilla, que já declararam torcida para ela na final, que ao ar hoje, na Globo, após a novela Fina Estampa. Em postagem no seu perfil do Instagram, o diretor do programa, Boninho, chamou para a decisão: “Estamos chegando na reta final e esse BBB é delas. Meu profundo respeito à força da mulher. Esse foi o caminho do jogo. Agora é decidir quem vai brilhar mais alto, porque elas já brilharam. Manu, Rafa ou Thelma?”.