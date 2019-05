Magazine A Estação Ferroviária está pronta. E agora?

Com a entrega da Estação Ferroviária de Goiânia, a indagação que se faz é: como ocupar permanentemente o prédio histórico localizado em uma das regiões mais marginalizadas do Centro da Capital? É a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Cultura, que terá o trabalho de levar vida ao edifício e criar toda uma ressocialização na região da Praça do Trabalhador. ...