Boicote mudou de nome. Agora, pelo menos nas redes sociais, virou cancelamento. O termo voltou a dominar o noticiário nesta semana depois que a atriz Alessandra Negrini desfilou em um bloco de rua em São Paulo (SP), fantasiada de índia. Muita gente aprovou, mas o “tribunal da internet” acusou e condenou a artista de apropriação cultural sob a justificativa de que “índio não é adereço”. Alessandra foi cancelada, assim como outros famosos já foram, caso de Anitta, Nego do Borel e quase todos os eliminados do Big Brother Brasil 20.

A expressão está associada à ideia de legitimidade do discurso e celebridades estão sendo canceladas por terem dito ou feito algo que foi considerado moralmente errado por determinados grupos sociais. A popularização do termo de cancelar alguém ganhou força com o movimento #MeToo, campanha na internet que reuniu testemunhos de mulheres norte-americanas vítimas de crimes sexuais. O movimento começou em 2017 e foi encabeçado por celebridades hollywoodianas que denunciaram o produtor Harvey Weinstein.

“Toda vez que você tenta cancelar alguém, a justificativa é que ela não tem o poder de fala para fazer algo que está fazendo. A mecânica é essa. Um machista não pode aparecer na internet em defesa das mulheres e a igreja católica não pode falar de pedofilia. Eles não têm o direito de dar lição de moral”, pondera Daniel Christino, professor e especialista em Filosofia da Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Em outros casos, segundo o especialista, é questionado se o indivíduo faz parte do contexto sociocultural para representar algo.

Foi o caso da atriz Alessandra Negrini, criticada após usar fantasia de índia. “Quem quer cancelar a artista justifica que ela é branca e não pode usar elementos da cultura indígena como se fosse dela. Quem não quer cancelá-la argumenta que ela está fazendo um protesto de visibilidade da causa”, completa Christino. A cantora Fabiana Cozza viveu situação parecida em 2018. Ela foi escalada para viver Dona Ivone no teatro e foi massacrada nas redes socais porque não teria a pele suficientemente escura para interpretar a homenageada.

“Renuncio por ter dormido negra numa terça-feira e numa quarta, após o anúncio do meu nome como protagonista do musical, acordar ‘branca’ aos olhos de tantos irmãos”, escreveu a cantora na carta de renúncia. “Todos nós formamos esse tribunal do cancelamento. As pessoas hoje têm o hábito de expor sua opinião como se fosse um veredito, mas sabemos que opinião é uma das coisas mais frágeis que existem”, lembra Rafiza Varsão, professora de teoria e tecnologias da comunicação da Universidade de Brasília.

A professora lembra que o cancelamento não é uma novidade e que sempre fez parte da história humana, mas ganhou amplificação com o surgimento principalmente das redes sociais e de outros aplicativos. “Sempre tivemos essa cultura de excluir ou incluir aquilo que mais se assemelha com a gente, como questões de valores e de ideologias. É natural afastar da sua realidade algo que agride aquilo que você acredita. Agora, com a internet, muita gente passou a ter voz e hoje somos um disseminador desse comportamento”, ressalta Rafiza.

Lado bom

Nem todo cancelamento nas redes sociais é equivocado. Segundo Daniel Christino, discursos preconceituosos, homofóbicos, machistas, sexistas e religiosos precisam ser combatidos e modulados pela esfera pública. “Existem elementos legítimos na ideia de cancelar, mas ele precisa ter limite porque você pode usar isso para destruir uma reputação. As pessoas muitas vezes vão além da conta com discursos autoritários e isso não pode passar ileso. É preciso pensar nas dinâmicas sociais e a melhor punição é da Justiça”, reforça.

Para o professor, o grande problema do cancelamento é que existem turmas de linchamento. “Tem gente que está esperando uma oportunidade para destruir uma figura pública porque não gosta dela por algum outro motivo e usa essa possibilidade para fazer isso. É quando a coisa sai do controle. As pessoas têm a liberdade de dizer o que elas pensam. Mas o discurso não pode ferir outros direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à própria cultura e à própria história. Então, você fica em um terreno minado”, comenta.

Daniel Christino também alerta para uma espécie de infantilização do debate e uma quantidade desenfreada de pessoas bloqueadas. “O cancelamento se movimenta para essa parte exagerada. Não posso ouvir certas coisas que me sinto mal, você não pode assistir uma propaganda de doce porque sou diabético e isso me deixa deprimido. Uma coisa é um posicionamento claramente fascista, racista e homofóbico. Ele deve ser combatido. É preciso ter cuidado para não transformar até pautas importantes num debate infantil”, pondera.