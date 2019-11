Magazine A Dona do Pedaço: Vivi Guedes tem despedida emocionante antes de fugir com Chiclete Nesta reta final, o resumo completo dos capítulos de "A Dona do Pedaço" não serão divulgados. O último capítulo vai ao ar na sexta-feira (22). Não perca!

A digital influencer Vivi Guedes (Paolla Oliveira) está decidida a deixar sua carreira e família para trás e fugir com Chiclete (Sergio Guizé) e, assim, escapar do marido abusivo Camilo (Lee Taylor). Mas antes de ir embora, Vivi pretende se despedir de algumas pessoas. A primeira delas é sua assessora e amiga Kim (Monica Iozzi). As cenas vão ar nesta quinta-feira (21).&...