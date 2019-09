Magazine A Dona do Pedaço: Vivi fica horrorizada ao encontrar suas roupas picotadas Confira o resumo completo desta sexta-feira (27) de " A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo desta sexta-feira (27) de " A Dona do Pedaço" Rock se recusa a se envolver com Fabiana novamente e Amadeu diz que tentará desvendar o mistério direto com Jô. Otávio e Linda acreditam que Zé Hélio está com Beatriz por interesse. Jô se irrita com os questionamentos de Amadeu. Joana desabafa com Maria da Paz sobre seus problemas financeiros. Linda ...