A Dona do Pedaço: Vivi e Chiclete têm reencontro emocionado

Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (30) de "A Dona do Pedaço" Jô exige dinheiro de Maria da Paz e afirma que se vingará da mãe. Régis diz a Camilo que estava com Jô nos dias dos assassinatos de Jardel e Lucas. Jô pede abrigo a Amadeu, mas desiste quando o pai a questiona sobre Fabiana. Márcio aconselha Abel a se declarar para Britney. Téo se...