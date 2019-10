Magazine A Dona do Pedaço | Um eliminado do concurso denuncia a sabotagem contra Maria da Paz

Um eliminado do concurso denuncia a sabotagem contra Maria da Paz. Leandro reconhece Rael trabalhando como copeiro na festa de Rock. Zé Hélio instala o programa espião no celular de Fabiana e Beatriz ajuda o amado a despistar a empresária. Fabiana ofende Britney e humilha Rael. Rock afirma que deseja se separar de Fabiana. Rael rende Fabiana com sua arma e confisca o...