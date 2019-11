Magazine A Dona do Pedaço: Téo diz a Yohana que Josiane é a autora dos crimes: 'A Jô tentou me matar' Confira o resumo completo do capítulo desta sexta-feira (1) de "A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo do capítulo desta sexta-feira (1) de "A Dona do Pedaço" Camilo e Chiclete se enfrentam, e o ex-justiceiro decide deixar a festa. Todos comemoram o encontro de família. Rock e Joana ficam juntos. Jô planeja pedir ajuda a Chiclete. Camilo decide prender Vivi no quarto novamente e repreende o comportamento de Berta. Yohana monitora Téo. Evelin...