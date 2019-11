Magazine A Dona do Pedaço: Téo afirma no tribunal que Josiane é uma assassina fria: 'Me picou inteiro' Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (11) de "A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (11) de "A Dona do Pedaço" Tibério prepara Jô para o julgamento. Chiclete dá um novo celular a Vivi. Camilo e Yohana depõem e Amadeu se preocupa com a boa atuação de Tibério. Adriano pressiona Lygia a vender os suplementos na academia. Márcio flagra Bernardo mexendo no computador de Fabiana. Tibério conseg...