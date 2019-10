Magazine A Dona do Pedaço: Sem dinheiro, Josiane paga hacker com noite quente Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (22) de "A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (22) de "A Dona do Pedaço" Vivi dá nota baixa para Maria da Paz durante o concurso. Márcio termina com Kim e Paixão a pede em casamento. Amadeu aconselha Sílvia sobre o alcoolismo de Abdias. Jô procura Evelina e pede ajuda. Jô arma para prejudicar Régis. Maria da Paz comenta com Marlene sobre a perseguição de Viv...