Magazine A Dona do Pedaço: Sai resultado do exame de DNA de Joana

Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (14) de: "A Dona do Pedaço" Maria da Paz explica a Rock e Joana que não desistirá de Jô. Amadeu conversa com Carlito sobre seu amor por Maria da Paz. Kim afirma a Vivi que ela está sendo controlada por Camilo. Régis perde todo o dinheiro que Maria da Paz lhe deu e Lyris aconselha o irmão a procurar a boleir...