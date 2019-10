Magazine A Dona do Pedaço: Régis é preso e Maria da Paz promete tirá-lo da cadeia Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (16) de "A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (16) de "A Dona do Pedaço" Régis é colocado em uma cela. Antero tem uma lembrança com Marlene e pensa que é Evelina. Fabiana planeja acabar com o romance de Rock e Joana. Abel avisa que se classificou para o concurso. Gladys critica relacionamento de Lyris com Rael. Tonho afirma que Maria da Paz entrará no con...