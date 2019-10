Magazine A Dona do Pedaço: Maria da Paz pede ajuda a Amadeu Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (24) de "A Dona do Pedaço"

Maria da Paz pede ajuda a Amadeu. Zé Hélio alerta Téo sobre Jô. Leandro sente ciúmes de Agno com Rock. Beatriz pede Zé Hélio em namoro. Téo e Kim pedem que Vivi não prejudique Maria da Paz no concurso de bolos. Vivi comenta com Berta seus planos com Chiclete. Agno afirma a Leandro que o ama. Maria da Paz e Amadeu comemoram o arquivamento do processo contra ela. Sílvia p...