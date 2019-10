Magazine A Dona do Pedaço: Maria da Paz e Amadeu trocam beijo apaixonado Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (10) de "A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (10) de "A Dona do Pedaço" Carmelinda conta para Téo onde Jô está trabalhando e ele avisa Maria da Paz. Fabiana descobre que Maria da Paz participará de um concurso de bolos. Maria da Paz implora para Régis assinar o divórcio. Fabiana convence Abel a se inscrever no concurso de bolos. Carmelinda sugere que Jô...