Magazine A Dona do Pedaço: Maria da Paz descobre trapaça de Fabiana e toma satisfação Confira o capítulo completo do capítulo desta sexta-feira (4) de "A Dona do Pedaço"

Confira o capítulo completo do capítulo desta sexta-feira (4) de "A Dona do Pedaço" Jô destrata Sílvia, mas Ava, dona do estabelecimento, decide dar uma nova chance à vendedora. Fabiana pede que Rael convença Jenifer a lhe entregar as receitas de Maria da Paz. Antero afirma a Régis que ele se tornou o principal suspeito da Polícia para as mortes de Jardel e Luca...