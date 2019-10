Magazine A Dona do Pedaço: Maria da Paz descobre que pode ser madrinha de Joana Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (23) de "A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (23) de "A Dona do Pedaço" Rock afirma a Téo que deseja ficar com Joana e, para isso, precisa descobrir o mistério de Fabiana o mais rápido possível. Maria da Paz conversa com Matilde e deduz que conheceu Joana ainda no berçário. Márcio aconselha Paixão sobre Kim, mas o lutador briga com ele. Jô pede ajuda ...