Magazine A Dona do Pedaço: Maria da Paz chega aos Estúdios Globo para participar do 'Best Cake' Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (14) de "A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (14) de "A Dona do Pedaço" Jô se enfurece com os clientes ao ser chamada de boleira. Vivi e Chiclete se surpreendem com a atitude de Berta. Amadeu insiste para que Maria da Paz se preocupe com o concurso. Téo pede Jô em casamento. Lyris fala com Agno e reencontra Rael. Téo conta para Maria da Paz que se cas...