A Dona do Pedaço: Maria da Paz é desclassificada da primeira etapa do Best Cake

Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (15) de "A Dona do Pedaço" Maria da Paz sorteia um ingrediente inusitado para colocar em seu bolo. Vivi e Berta enganam Camilo. André é hostil com Leandro. Agno defende Leandro na academia. Otávio tenta ajudar a filha a fugir com Chiclete. Vivi é chamada para ser jurada do concurso de bolos. Jô fala com Carmel...