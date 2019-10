Magazine A Dona do Pedaço: Maria da Paz é a grande vencedora do Best Cake Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (28) de "A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (28) de "A Dona do Pedaço" Téo hesita em denunciar Jô à Polícia. Rael se despede de Jô e ela afirma a William que se casará com Téo. Lyris pede ajuda a Agno para recuperar seu anel de noivado, roubado por Rael. Fãs de Vivi vão até a fábrica de Fabiana e ela se desespera. Fabiana decide readmitir Abel. Márcio...