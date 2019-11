Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (7) de " A Dona do Pedaço"

Jô pede a Maria da Paz para mentir no julgamento. Régis desiste de jogar e paga sua dívida. Kim e Márcio se amam. Fabiana se enfurece com Agno. Carlito conta sobre o encontro que Cássia e os amigos marcaram com Lauro e Amadeu alerta Agno. Lauro ataca Merlin e Leandro chega na hora, mas acaba ferido. Evelina afirma que ajudará Jô. Jô pede para falar com Téo. Cássia se desculpa com Leandro. Beatriz e Otávio se divorciam. Dona Céu chantageia Fabiana. Agno encontra Wiliam, que informa que seu verdadeiro nome é Bernardo. Kim se surpreende ao descobrir que Vivi não tem mais cartão de crédito. Em seu depoimento oficial, Jô se declara inocente.3