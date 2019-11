Magazine A Dona do Pedaço: Kim conta que recebeu convite para trabalhar com estrelas internacionais Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (18) de "A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (18) de "A Dona do Pedaço" Fabiana se nega a devolver a fábrica para Maria da Paz e Amadeu lhe propõe um acordo. Beatriz se desespera ao presenciar Camilo falando com Vivi. Otávio explica a Beatriz o plano de fuga para Vivi e Chiclete. Cornélia pensa em promover a festa de casamento de Abel e Britney. Kim an...