Magazine A Dona do Pedaço: Josiane tenta matar Fabiana Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (23) de "A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (23) de "A Dona do Pedaço" Vivi afirma a Camilo que não tem sentimentos por ele e se recusa a dormir com o marido. Antero se lembra do documento que anula a transferência da fábrica para o nome de Jô, mas garante a Maria da Paz que não fez uma cópia. Por ordem de Camilo, Berta tranca Vivi em seu quarto. Otávio...