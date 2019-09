Magazine A Dona do Pedaço: Josiane é jogada do alto da janela por Fabiana Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (24) de "A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (24) de "A Dona do Pedaço" Fabiana chantageia Jô após briga. Téo desconfia ao ver Fabiana deixando o prédio de Jô. Chiclete desiste de sair da cidade e garante a Beatriz que descobrirá o que está acontecendo com Vivi. Jô planeja tirar a vida de Fabiana. Eusébio culpa Chico por Rock ter sido dopado. Camilo obriga...