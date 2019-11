Magazine A Dona do Pedaço: Josiane é condenada a 30 anos de prisão por assassinatos Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (12) de "A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (12) de "A Dona do Pedaço" Tibério confunde Téo, que acaba confessando que ainda ama Jô. Yohana diz a Téo que não quer ter mais nada com ele. Merlin aconselha Cássia a valorizar o amor de Agno. Maria da Paz depõe no tribunal e se emociona ao falar de Jô. O veredito do julgamento é anunciado e Jô é conduzida por Ca...