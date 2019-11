Magazine A Dona do Pedaço: Fabiana tenta matar Agno Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (19) de "A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (19) de "A Dona do Pedaço" Funcionários comemoram a volta de Maria da Paz. Amadeu explica seu plano de trabalho na fábrica para Márcio. Sueli pede perdão a Maria da Paz por sua traição. Fabiana ameaça Agno, mas Leandro defende o companheiro. Kim convida Téo para trabalhar com ela fora do país. Vivi e Beatri...