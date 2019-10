Magazine A Dona do Pedaço: Chiclete e Camilo se estranham em encontro das famílias de Maria da Paz e Vivi Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (31) de "A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (31) de "A Dona do Pedaço" Yohana e um médico entram no quarto de Téo e surpreendem Jô. Fabiana afirma que não irá ao encontro com Maria da Paz. Fabiana anuncia que Abel terá de acumular o trabalho de Beto. Jô recusa o convite de Maria da Paz para o encontro em família. Yohana conversa com Sílvia e Merlin e gara...