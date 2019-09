Magazine A Dona do Pedaço: Camilo protege Fabiana em crime contra Josiane Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (25) de "A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (25) de "A Dona do Pedaço" Fabiana finge que a queda de Jô foi um acidente e chama por socorro. Amadeu e Régis se enfrentam na confeitaria. Maria da Paz, Amadeu e Téo visitam Jô no hospital. Camilo faz um acordo com Fabiana e promete encerrar as investigações sobre o acidente de Jô. Téo afirma a Fabiana que de...