Magazine A Dona do Pedaço: Camilo avisa que Régis é o suspeito número um de assassinatos Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (1) de "A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (1) de "A Dona do Pedaço" Jô incrimina Régis para Camilo. Rock se reaproxima de Fabiana. Vivi pede que Chiclete confie nela e Beatriz promete que ajudará os dois a continuarem se encontrando. Berta acredita que adormeceu no sofá e pede que Vivi mantenha segredo para Camilo. Maria da Paz promete ajudar Joana....