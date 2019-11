Magazine A Dona do Pedaço: Antero lembra de paixão por Marlene no dia do seu casamento com Evelina Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (20) de "A Dona do Pedaço"

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (20) de "A Dona do Pedaço" Amadeu consegue a redução de pena para Jô. Fabiana garante a Evelina e Antero que se tornará freira. Chega o dia do casamento de Evelina e Antero. Cornélia presenteia Marlene com um vestido branco e Evelina se incomoda. Durante a festa, Antero se lembra de Marlene e declara seu am...