Magazine A diversão continua Talk show comandado por Eduardo Sterblitch ganha sua segunda temporada no Globoplay

A internet pediu, o Globoplay atendeu! Eduardo Sterblitch volta para mais uma temporada de Sterblitch Não Tem um Talk Show: O Talk Show, que estreou exclusivamente na plataforma. Com novidades no cenário e novos comerciais autorais, além de diversos convidados, a atração promete tomar conta da web mais uma vez. Feito com a colaboração de entrevistados famosos e an...