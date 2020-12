Magazine A descoberta do melanoma

Antônio Filho Damião Silva, de 36 anos, observou o surgimento de uma pinta escura na parte interna do seu pé esquerdo. No primeiro momento, não deu muita importância; com o passar do tempo, o sinal foi aumentando de tamanho, ficando dolorido e coçando. “Depois de cerca de oito meses, esses sintomas começaram a ficar incômodos. Quando completou um ano, procurei um médic...