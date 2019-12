Magazine “A cultura está sendo atacada”, analisa Alejandro Claveux Ator goiano, que nesta semana entrou para a trama de "Amor de Mãe", fala ao POPULAR sobre carreira, novela e atual situação da produção cultural no Brasil

Quem acompanha Amor de Mãe (Globo), no ar há um mês, já entendeu que nada é o que parece e que as histórias são como teias que se cruzam. Eis que na última semana surgiu no folhetim o personagem Tales, interpretado por Alejandro Claveaux, personal trainer misterioso que promete passear por vários núcleos. Goiano, o ator já havia trabalhado com o diretor José Luiz Villamari...