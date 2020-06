Magazine 'A crônica é um gênero literário indefinido, em que cabe tudo', diz Verissimo Obra do escritor em e-book reúne uma seleção de mais de 300 crônicas que não pereceram com o tempo

No final dos anos 1960, a seção de gastronomia do jornal gaúcho Zero Hora chamava atenção não apenas pela qualidade das receitas sugeridas, mas, principalmente, pelo estilo talentoso e bem-humorado com que eram escritas. Não eram assinadas, mas logo se descobriu que eram de autoria de Luis Fernando, filho do grande romancista Erico Verissimo. Era o início do hoje cons...