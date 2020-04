Magazine A cor do meu jardim

O lugar mais aconchegante do quintal da professora Kelly Cristina Terra, de 50 anos, é debaixo da trepadeira jade-vermelha que tomou conta de praticamente todo jardim, no Setor Jaó. É ela quem cuida com devoção da parte da casa, principalmente depois que seus dois filhos cresceram e foram estudar em Minas Gerais. “É a verdadeira síndrome do ninho vazio. Tentei ocupar a...