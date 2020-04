Religiosos, políticos e personalidades da música e de novelas não escapam dos memes nesse momento. Um dos mais famosos explica o surgimento da doença logo no primeiro dia do ano. O papa Francisco sai andando com uma expressão séria e reage com um leve tapa em uma fiel que insiste em apertar sua mão. Na imagem, a frase: “Tudo isso começou depois que o papa deu um tapa na chinesa”. O pontífice ganhou outros, como quando aparece rezando na praça no Vaticano, completamente vazia, e os “memeiros” de plantão criaram a luta dele contra o vírus, simbolizado por Darth Vader, o vilão da franquia Star Wars.

O presidente Jair Bolsonaro é um dos campeões de memes nesse período por conta do seu posicionamento contra as medidas de isolamento que prejudicariam a economia. Ele já apareceu ensinado como usar máscara, depois que ele se enrolou com o objeto durante uma coletiva de imprensa do governo sobre a doença. O político também foi retratado como novo personagem do jogo Mortal Kombat ao lado de outros ministros, e quando imagina o que significa a palavra pandemia em que aparece vários pandas no meio de outras pessoas.

Outra personalidade sempre lembrada quando o assunto é meme é a triz Renata Sorrah por conta da personagem Nazaré Tedesco, na novela Senhora do Destino, de 2004, de Aguinaldo Silva. Frases como “Não posso ficar presa, me deixa sair. Eu não nasci pra isso, eu preciso sair, eu preciso ver gente, eu preciso bater perna” são algumas das mais lembradas nas piadas, além das caras e bocas da vilã. Quem também não escapa das piadas é o médico Drauzio Varella. Depois da polêmica entrevista com a transexual Suzy em um presídio, ele virou meme para quase toda situação depois da frase “Né, minha filha?”.

O rosto febre do momento no Brasil é o sertanejo Bruno, que forma dupla com Marrone. Os artistas fizeram uma live na quinta-feira com quase quatro horas de duração e provocaram diversos memes. Na apresentação, depois de vários copos de cerveja e doses de uísque, ele chorou, fez declaração de amor para Marrone, fez filosofia sobre comunismo e capitalismo. “Acho que tem de equilibrar mais. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Tem cara que tem dinheiro pra 500 encarnações pra frente, não tem necessidade. Ele só vive 70 anos”, disse. Outros momentos que se tornaram sucesso na internet foram quando eles receberam a doação de ovos de Páscoa e o artista lembrou que um dos membros da banda só tem um “ovo” e quando se desequilibrou. “Opa, acho que ventou. Deu uma ventadinha agora aqui.”