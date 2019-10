Magazine “A bossa nova não tem tempo nem idade”, defende Toquinho Cantor estará em Goiânia nesta sexta (18) para show em que homenageia João Gilberto, ao lado de Ivan Lins

O senhor participou do movimento da bossa nova e esteve ao lado dos grandes artistas do movimento musical. Por que a bossa nova ainda segue tão contemporânea? A bossa nova não tem tempo nem idade porque reúne em sua estrutura a beleza da melodia, a dinâmica do ritmo e a juventude da poesia. Na bossa nova, o novo é vitalício, e até o perfeito, muitas vezes, é tangí...