Magazine A batalha dos afrescos

Rafael chegou a Roma em 1508, aos 26 anos de idade, com a fama de enfant terrible, uma espécie de menino prodígio do Renascimento. Da Vinci não estava preocupado com essa disputa e naquele momento tinha outras prioridades, que incluíam até a anatomia. Mas com Michelangelo era diferente. Nesse período, o futuro pintor do teto da Capela Sistina escreveu um poema e fala de um ...