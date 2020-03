Magazine A bandeira de 300 anos Três séculos atrás, Bartolomeu Bueno da Silva pedia ao rei de Portugal autorização para explorar minas de ouro no sertão brasileiro. Nascia ali a colonização que ocuparia Goiás

Em 13 de janeiro de 1720, um despacho trazia o requerimento assinado pelos “capitães Bartolomeu Bueno da Silva, João Leite da Silva Ortiz e Domingos Rodrigues do Prado”. No documento, seus autores falavam em avançar “em toda parte do sertão da América”, dando continuidade a “entradas que têm feito”, onde, segundo eles, habitava “gentio bárbaro, em aldeias do rei...