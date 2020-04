A arte ganhou ainda mais força durante o isolamento social. Com mais tempo em casa, as pessoas percebem que a cultura ajuda a aliviar a tensão. E, nem mesmo com os eventos cancelados e os espaços culturais fechados, os artistas interromperam suas produções. Pelo contrário, muitos intensificaram sua dedicação à arte.

O que mudou foi o cenário. Meio de comunicação que cresce a cada dia, as redes sociais ganharam também a beleza das artes plásticas, já que muitos artistas passaram a utilizá-las na divulgação de seus trabalhos. Como se fossem galerias de arte, elas abrem suas paredes para exposições virtuais de telas, desenhos, colagens, interferências, esculturas, todos temáticos, cuja inspiração é a guerra contra o coronavírus e cuja mensagem é de esperança. As abstrações do tema são ora poéticas, ora agressivas. Todas expressam a emoção aflorada a partir das notícias sobre o vírus.

Selecionamos trabalhos de cinco artistas de Goiás que criaram séries baseadas no confinamento e nas consequências da pandemia e podem ser vistas em suas redes sociais.