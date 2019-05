Magazine “A arte é redentora”, defende Zizi Possi Cantora se apresenta nesta terça-feira (28) em no projeto Flamboyant In Concerto. Ao POPULAR, ela fala sobre a relação com a música italiana, com a filha Luiza e a situação da cultura no Brasil

Mais de 20 anos depois de lançar o show Per Amore, a cantora Zizi Possi retorna aos palcos com um repertório completamente italiano. Aos 63 anos, a paulistana vive um momento “iluminado” em sua vida, como gosta de pontuar: além de viajar por diversas capitais brasileiras em uma turnê especial com sua filha, a também cantora Luiza Possi, acompanha a espera do nasciment...