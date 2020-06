Magazine “A arte é fundamental para a vida do ser humano”, defende Jorge Mautner Em entrevista, músico e escritor faz considerações sobre a situação atual dos artistas e afirma manter a fé no Brasil

Devidamente resguardado em casa, Jorge Mautner não para de produzir. Poemas inéditos do multiartista têm aparecido com frequência em seu perfil no Instagram. Além da criação prolífica, Mautner é conhecido pelos pensamentos progressistas desde que fundou, no fim dos anos 1950, o Partido do Kaos, levantando bandeiras como a defesa do meio ambiente e a diversidade sexua...