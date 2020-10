Magazine A Alma Perdida: Olga Tokarczuk trata do descompasso entre alma e corpo em livro infantil A obra recupera o sentido etimológico do termo “alma” – do latim, animu ou anima, que significa o que anima, o que dá vida – em oposição a automatização, uniformização e segmentação próprios da atualidade

“Se alguém pudesse nos olhar do alto, veria que o mundo está repleto de pessoas que andam apressadas, suadas e exaustas e também veria suas almas, atrasadas e perdidas no caminho por não conseguirem acompanhar seus donos”, diz uma mulher ao protagonista de A Alma Perdida, conto da polonesa Olga Tokarczuk, laureada com o Nobel de Literatura de 2018. O protagonista é João, um home...