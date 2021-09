Magazine “A admiração pelo meu pai é a maior do mundo”, diz Rodrigo Vellozo Ao POPULAR, o filho fala sobre a devoção ao pai, a carreira na música e como a pandemia afetou seu trabalho

“É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida, vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar.” Os versos da canção Do Jeito que a Vida Quer cantados por Benito Di Paula em 1998 agora podem ser ouvidos em versão moderna junto ao seu filho, também músico, Rodrigo Vellozo. Por meio da série musical Benito + Rodrigo - Em Casa, do YouTube, pai e sua ...