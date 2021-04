Magazine “A única forma de vencer essa luta é escancarando”, diz Sônia Cleide sobre racismo no BBB21 Racismo recreativo e reprodução de estereótipos: por que certas “brincadeiras” não devem ser toleradas

Uma fala do cantor sertanejo Rodolffo sobre o cabelo de João dentro da casa do Big Brother Brasil 21 iniciou uma série de debates nesta semana. O cantor precisou vestir uma fantasia de homem das cavernas como parte do Castigo do Monstro e uma peruca fazia parte da vestimenta. Ao colocar, Rodolffo comparou a peruca ao cabelo de João Luiz. O episódio repercutiu prin...