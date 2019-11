Magazine A água termal invadiu o universo da beleza "O produto ajuda a acalmar peles sensíveis, refrescar a derme pós-depilação, amenizar queimaduras solares e suavizar irritações e coceiras", diz a dermatologista Lana Bezerra

Já faz um tempo que a água termal invadiu o universo da beleza. Retirada de estações termais francesas, em pouco tempo o dermocosmético tornou-se queridinho das adeptas do skincare. Com propriedades hidratantes e antioxidantes, o produto é aplicado antes da maquiagem e reaplicado durante o dia, com a função de repor os sais minerais da pele.Segundo a dermatologista La...